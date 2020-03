Coronavirus, dal Santuario della Madonna a Lungo un invito alla preghiera

TERMOLI. «Fino al 14 aprile, festa della Madonna della Vittoria (Madonn’a llunghe), ogni sera alle 21 si pregherà il Santo Rosario al Santuario. Ognuno potrà pregare da casa come e quando gli sarà più opportuno, unendosi per un’unica e corale intenzione: “La Madonna della Vittoria allontani questo virus dalle nostre case, dall’Italia e dal Mondo intero”. Potremo pregare il Santo Rosario da soli, meglio se insieme a tutta la famiglia, genitori e figli, oppure secondo il desiderio di ciascuno. Concludiamo la nostra richiesta di intercessione con questa preghiera: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. La Madonna vi benedica e vi protegga sempre». Lo si legge in una nota inviata dalla diocesi di Termoli-Larino.