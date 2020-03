Coronavirus, controlli lungo le strade e nelle attività commerciali: rischi per chi non si adegua

Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, la città di Campobasso si presentava pressoché vuota, anche se nelle ore centrali è andata pian piano popolandosi. Posti di blocco lungo le principali arterie per il controllo dei cittadini che entrano ed escono dalla città. Numerosi controlli nelle attività commerciali per la verifica del rispetto delle misure di sicurezza. Molte attività hanno imposto il limite di 3/4 ingressi per volta, ma in molti ancora non si adeguano. I controlli saranno accentuati nel week end quando è prevista la chiusura delle grandi attività commerciali, ad eccezione di supermercati e farmacie. Ricordiamo che per chi non si adeguerà è previsto il ritiro della licenza. Il consiglio resta quello di non uscire di casa.

