Coronavirus, continuano a crescere i contagi in regione: 116 positivi e 5 ricoverati in malattie infettive

Un paziente trasferito in terapia intensiva: 788 tamponi effettuati, 4 i dimessi e 16 i guariti. 26 casi a Vinchiaturo, 12 a Riccia, 14 a Campobasso, 17 nel carcere di Larino

Coronavirus: altra giornata nera per il Molise. Mercoledì 95 positivi e un decesso. Oggi, giovedì 29 ottobre il numero dei positivi è salito ancora: sono 116. Cinque invece i nuovi ricoveri in ospedale, nel reparto di malattie infettive. Una persone invece è stata trasferita in terapia intensiva. Quattro i dimessi dall’ospedale e 16 le persone guarite. Oggi, giovedì 29 ottobre, sono stati 788 i tamponi effettuati. I casi attualmente positivi in Molise sono 902. 24 le persone ricoverate in ospedale (18 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva). 680 i guariti e 32 i deceduti. Sono invece 993 i soggetti in isolamento e 58.819 i tamponi effettuati.

Questo invece l’elenco dei positivi riscontrati nella giornata odierna:

1 Bagnoli del Trigno

4 Bojano (cluster noto)

1 Campodipietra

14 Campobasso (CLUSTER NOTO)

2 Cantalupo

2 Carovilli

1 Castelpetroso

1 Carpinone

2 Casacalenda

1 Casalciprano

1 Castelpetroso

1 Castropignano

3 Cerro al Volturno

1 Colletorto

1 Frosolone

2 Ferrazzano

3 Isernia

1 Jelsi

17 Larino (CASA CIRCONDARIALE)

1 Larino

2 Macchia D’Isernia

1 Macchiavalfortore

1 Montaquila

1 Palata

12 Riccia

2 Ripalimosani

1 Rocchetta al Volturno

1 San Martino in Pensilis

1 Sant’Elia a Pianisi

1 Sesto Campano

5 Termoli

26 Vinchiaturo (CASA RIPOSO)

3 Vinchiaturo