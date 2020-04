Coronavirus, continua a scendere il numero dei positivi

Sono 4552 i tamponi processati. Nuovo positivo a Belmonte del Sannio

Coronavirus: continua a scendere il numero delle persone positive. Al momento i casi attualmente positivi sono 198 e sono invece 4552 i tamponi processati. 11 le persone ricoverate a malattie infettive e 1 in terapia intensiva. 179 gli asintomatici a domicilio e 26 gli asintomatici PO. 41 i pazienti guariti. 385 i soggetti in isolamento e 23 quelli in sorveglianza. Venendo a qualche dato specifico, c’è un nuovo positivo a Belmonte del Sannio mentre 1 persona di Montenero di Bisaccia risulta completamente guarita. Una persona, asintomatica, è stata dimessa. L’invito, naturalmente, è quello di non abbassare la guardi a mantenere l’attenzione sempre alta rispettando tutte le regole per cercare di arginare l’avanzata del Coronavirus e il diffondersi in regione: spostandosi, dunque, solo in caso di necessità.