Coronavirus, Conte: misure prorogate fino al 13 aprile

«Si rischia di pagare un prezzo altissimo»

Con un nuovo decreto sono state prorogate sino al prossimo 13 aprile le misure già in atto per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus in Italia. «Senza il rispetto delle regole – ha detto conte durante la conferenza stampa – si rischia di pagare un prezzo altissimo. Invito tutti a rispettare le misure. Alcuni – ha ancora aggiunto il presidente del consiglio – non rispettano le regole. Ricordo che ci sono multe onerose e sanzioni severe. Mi dispiace che capiti nel periodo di Pasqua ma dobbiamo purtroppo affrontare l’emergenza anche questi giorni solitamente di festività, rispettando le regole. Nel momento in cui la curva epidemiologica scende allora si potranno valutare misure che poco alle volta ci consentiranno di uscire dall’emergenza». Conte a tal proposito ha fatto riferimento alla fase 2 e alla fase 3 che di fatto sancirà l’uscita dall’emergenza. Per i tempi, bisogna solo aspettare, rispettando le regole e restando a casa, muovendosi solo in casi di necessità.