Coronavirus, contagi in risalita: 107 positivi, 1 decesso e 4 nuovi ricoveri in malattie infettive

Quattro le persone dimesse e 10 quelle guarite

Coronavirus: un nuovo decesso (una donna di 90 anni di Forli del Sannio) e 107 casi positivi registrati in Molise mercoledì 4 novembre 2020. 964 i tamponi effettuati dall’Asrem. 4 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive (2 di Termoli, 1 di San Marco La Catola e 1 di Vinchiaturo) e 4 i dimessi (Lucito, Venafro, Roma e Santa Croce nel Sannio). 10 le persone guarite (Lucito, Roccamandolfi, Sesto Campano, Montenero, Montaquila, Longano, Forli del Sannio, Venafro, Macchia d’Isernia). Dunque salgono a 1354 i casi di attualmente positivi in regione. 63.121 i tamponi sino ad ora effettuati. 27 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e 7 quelle in terapia intensiva. Da registrare che sono 1298 i pazienti asintomatici a domicilio. Sale a 727 il numero dei guariti. 42 i decessi in regione. 1411 i soggetti in isolamento.

Questo l’elenco dei positivi riscontrato nella giornata odierna

Agnone 1

Bojano 4

Busso 1

Campobasso 18

Campomarino 10

Capracotta 2

Carovilli 3

Castel del Giudice 3

Castropignano 1

Celenza Valfortore 1

Colletorto 3

Colli al Volturno 3

Fornelli 1

Frosolone 1

Guglionesi 3

Isernia 16

Larino 2

Longano 6

Macchia d’Isernia 1

Macchiagodena 1

Mafalda 1

Montaquila 1

Montecilfone 3

Montenero di Bisaccia 1

Montenero Val Cocchiara 1

Monteroduni 1

Oratino 1

Pescolanciano 1

Petacciato 2

Riccia 2

Roccasicura 2

San Polo Matese 1

Spinete 1

Termoli 6