Agnone e la comunità Agnonese del Quebec in Canada sono in lutto per la scomparsa dei cari Rodolfo Totoro e sua moglie, Maria, entrambi vittime di questo terribile virus Covid 19. Rodolfo fu un pilastro della comunità, membro fondatore e presidente dell’Associazione Agnonese, per parecchi anni. Lasciano un grandissimo vuoto nella comunità agnone in Canada.