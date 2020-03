Coronavirus, chiuso il comune. Sindaco in auto isolamento

Custode Russo, sindaco di Monteroduni, dopo il caso della 82enne positiva al Coronavirus, ha chiuso il Comune perché la figlia della signora è una dipendente municipale. Il Comune verrà sanificato è lui ha deciso di mettersi autonomamente in isolamento affermando: “A scopo del tutto precauzionale, io sindaco – afferma Russo – mi pongo in isolamento volontario così come suggerisco di fare a chiunque abbia avuto contatti con la stessa. Preciso altresì che la dipendente comunale coinvolta, perché familiare della signora con positività al virus, ha prestato servizio fino al giorno 11 Marzo. In questo momento – conclude – invito tutti a mantenere la calma e a non uscire di casa, se non per estreme esigenze personali. Nelle prossime ore, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini si procederà alla sanificazione dei locali della Casa Comunale, i cui uffici risultano comunque già chiusi al pubblico da diversi giorni”.