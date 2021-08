Coronavirus: c’è un nuovo ricovero: sale a 3 il numero dei pazienti al Cardarelli

Effettuati 341 tamponi: 5 nuovi positivi e 9 guariti

Coronavirus: il bollettino Asrem della giornata odierna registra un nuovo ricovero. Si tratta di un campobassano che attualmente si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive. Sale dunque a 3 il numero dei pazienti al Cardarelli (due nel reparto di malattie infettive – Campobasso e Ururi – e una donna 36enne – di Guglionesi – in terapia intensiva). Sono stati 341 i tamponi effettuati nella giornata odierna: 5 i positivi (Guglionesi 1, Petacciato 1, San Martino in Pensilis 1 e Termoli 2) . Sono 129 i casi attualmente positivi in Molise (71 nella provincia di Campobasso e 57 nella provincia di Isernia; un positivo è di fuori regione). Fermo a 492 il numero delle vittime mentre sono 2.089 i soggetti attualmente in isolamento. 9 le persone guarite (Acquaviva Collecroce 1, Campobasso 3, Campomarino 1 Guglionesi 2, Petacciato 1, Termoli 1).