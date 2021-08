Coronavirus: c’è un nuovo ricovero: effettuati 347 tamponi, 3 i positivi, 6 i guariti

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 347 tamponi) registra un nuovo ricovero in ospedale. Al Cardarelli un paziente di Ururi che si trova nel reparto di malattie infettive (ricordiamo che invece una 36enne di Guglionesi è in terapia intensiva). 3 i positivi (Sessano del Molise, Frosolone e Ururi). Sono 126 i casi attualmente positivi in Molise (73 nella provincia di Campobasso e 52 nella provincia di Isernia). Fermo a 492 il numero delle vittime mentre sono 2.063 i soggetti attualmente in isolamento. 6 le persone guarite (Campobasso 1, Guglionesi 1, Isernia 3, Macchiagodena 1)

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Sessano del Molise

Frosolone

Ururi