Coronavirus, avviata la sanificazione dei locali a Montenero

E’ stata avviata questa mattina la sanificazione non solo della Casa della Salute – Poliambulatorio di Montenero di Bisaccia ma anche di tutti gli studi medici del paese bassomolisano. E’ partita anche in basso Molise la macchina dell’emergenza relativa alla gestione del coronavirus dopo i tre casi che si sono verificati nella giornata di ieri, 2 marzo, e che sono attualmente ricoverati al Cardarelli di Campobasso. «L’ASReM comunica – si legge in una nota stampa del direttore generale Oreste Florenzano – che i due ricoverati ieri sera, familiari stretti della paziente positiva al COVID 19, sono risultati anch’essi contagiati. Le condizioni cliniche dei tre pazienti, attualmente in isolamento, allo stato, non destano

preoccupazione. Sono state già attivate nella giornata di ieri le misure di controllo sui contatti e predisposte le misure di sanificazione degli ambienti e delle ambulanze utilizzate per il trasporto» (qui la notizia). Si tratta ovviamente del protocollo che è stato stabilito per la gestione del coronavirus, emergenza che dopo i primi casi nel nord Italia e quelli che si sono verificati mano a mano nelle altre regioni è arrivato a colpire anche il Molise. A Montenero il clima che si respira questa mattina, 3 marzo, è di attesa tra chi, comprensibilmente spaventato, si è recato in farmacia per comprare mascherine e disinfettanti e chi, invece, attende l’evolversi della situazione. La speranza di tutti è che il numero dei contagiati resti circoscritto. Al momento, infatti, oltre alla 60enne risultano contagiati solo il marito e una familiare, quindi nella cerchia delle persone più prossime alla donna.