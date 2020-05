Coronavirus: attivato modulo pre-triage al Vietri di Larino

Grande attesa a Larino per gli sviluppi del progetto di riapertura del Vietri quale Ospedale Covid-19 di valenza regionale. Intanto in questi giorni si è finito di montare, nello spazio antistante al nosocomio frentano, il modulo per il pre-triage al fine di prevenire il rischio di contagio da coronavirus all’interno dei reparti. Un’attività resasi necessaria con il ritorno alle attività ordinarie di ambulatorio e di ricovero del Vietri. Il modulo è stato concesso dall’Associazione Guardie Ambientali ed è stato trasportato dai mezzi della Protezione Civile regionale. Sono giorni intensi dunque per la sanità nel Molise costiero durante i quali si è posta molta attenzione sulle diverse proposte di recupero di funzionalità del nosocomio frentano realizzando un posto dove curare i casi di coronavirus della regione, in maniera stabile e definitiva, con attrezzatura sanitaria e personale medico di livelli che possa seguire i pazienti per tutto il corso della malattia. L’idea, come è noto, è al vaglio del Ministero della Sanità con l’incognita della Regione che sul punto ha una posizione altalenante. Ma, intanto, i larinesi aspettano fiduciosi.

