Coronavirus, attivate in Molise due utenze per informazioni e segnalazioni

E’ terminato poco fa in Prefettura a Campobasso, intorno alle 18 di oggi, lunedì 24 febbraio, il comitato di coordinamento regionale per l’emergenza Coronavirus. «Ci siamo coordinati – ha detto il governatore Toma – per le misure da mettere in atto per ogni evenienza». Erano presenti, oltre al governatore, le forze di Polizia, l’Asrem, la Prefettura, i sindaci dei maggiori comuni e i presidenti di Provincia. Domani mattina, martedì 25, ci sarà un incontro presso la Protezione Civile di Roma con tutti i presidenti di Regione per stabilire misure unitarie su tutto il territorio nazionale.

In Molise sono state attivate due utenze per informazioni e segnalazioni relative al Coronavirus e per evitare di intasare il numero del 118. I numeri, attivi dalle ore 19, sono: 0874/409000 e 0874/313000, attivi dalle 8 alle 24.

Il presidente ha confermato che in Molise non ci sono casi di Coronavirus, ma esclusivamente alcune persone, una ventina circa, sono in quarantena precauzionale.