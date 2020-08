Coronavirus, arrivano ottime notizie: 4 guariti, nessun positivo, Cardarelli Covid free e un cluster spento

Questa volta arrivano ottime notizie dal consueto bollettino Asrem. E il Molise è l’unica regione in controtendenza in Italia, dove invece i casi di positività continuano ad aumentare, così come i ricoveri.

Nella nostra regione, invece, nella giornata di oggi, martedì 11 agosto, non solo non si registrano nuovi contagi, per il quinto giorno di fila, ma ci sono 4 guariti, un cluster spento e il Cardarelli Covid free.

I tamponi processati sono stati 160 e, come detto, non ci sono stati casi di contagio. E’ guarito il paziente kosovaro di Pesche che è stato dimesso dal reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli. Il nosocomio del capoluogo, dunque, torna ad essere Covid free, non essendoci ricoverati per il virus. E con questa guarigione è stato spento il cluster dei kosovari di Pesche: i tre pazienti sono tutti negativi.

Gli altri tre guariti sono pazienti di Campobasso e fanno riferimento al cluster dei venezuelani. Con le 4 guarigioni di oggi, il totale degli attualmente positivi scende a 29, mentre i totali da inizio emergenza restano 479, su un totale di 28265 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Al Cardarelli non ci sono ricoverati, mentre i guariti salgono a 427 e i decessi restano fermi a 23.

La mappa del contagio in Molise riguarda 5 centri. Sono presenti 21 positivi a Campobasso (cluster venezuelani), 4 a Isernia (cluster kosovari), 2 a Campolieto (migranti), 1 a Bojano (kosovaro), e 1 a Ururi (carabiniere).