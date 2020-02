Coronavirus, appello dell’Asrem: numeri attivati solo per chi torna dalle regioni interessate

Gli altri cittadini possono rivolgersi al proprio medico di famiglia. Evitare di affollare il Pronto Soccorso

Giungono dai vertici Asrem dei chiarimenti importanti per quel concerne le utenze telefoniche attivate ieri dalla Regione, ovvero 0874/409000 e 0874/313000. Questi due numeri di telefono devono essere utilizzati esclusivamente da quei cittadini che provengono dalle zone rosse o da quelle regioni nelle quali sono presenti casi accertati di Coronavirus. Solo questi cittadini possono rivolgersi a queste utenze telefoniche per segnalare e ricevere informazioni. Può succedere che i due numeri squillino a vuoto perché l’utente viene messo in attesa per l’intasamento della linea telefonica.

Tutti gli altri cittadini possono rivolgersi al proprio medico di famiglia o ai pediatri di base. Inoltre resta sempre attivo il numero attivato dal ministero per informazioni sul Coronavirus (1500).

Infine l’Asrem raccomanda di non recarsi al Pronto Soccorso in gruppi familiari.