Coronavirus, annullata la gara di calcio a cinque tra Cus Molise e Tor Vergata

La partita, prevista per domani alle 13 al Palaunimol, è valida per le qualificazioni alla fase finale dei Campionati nazionali universitari

CAMPOBASSO. La gara tra Cus Molise calcio a 5 e Cus Tor Vergata in programma domani, martedì 3 marzo, al Palaunimol alle 13 e valida come andata del primo turno di qualificazione alla fase finale dei Cnu 2020, è stata annullata così come tutte le gare degli sport a squadre previsti nel corso della settimana e valide per le fasi preliminari della kermesse universitaria. Il tutto a causa del Coronavirus che nelle ultime settimane ha colpito anche l’Italia, come ha confermato il Cusi in una nota: «Visto il perdurare dell’emergenza legata all’epidemia Coronavirus presente nel nostro paese – si legge – tenendo in considerazione le misure, a volte in contrasto tra di loro, che vengono emanate dall’amministrazione statale e da quelle locali, preso atto delle preoccupazioni espresse da alcuni CUS circa la difficoltà di allestire le diverse rappresentative, sentiti il Presidente della Commissione Tecnica e della Commissione di Controllo del Cusi, nonché il Presidente del Comitato Organizzatore dei Cnu 2020; valutata pertanto l’impossibilità di poter garantire il corretto svolgimento di tutte le gare previste dal calendario delle fasi preliminari dei CNU a squadre, il Cusi annulla le competizioni previste nella settimana corrente. Questo Centro – si conclude nella nota – si riserva di comunicare, entro il fine settimana, anche gli esiti di quanto le diverse Autorità vorranno disporre, e confidando nuovamente nella collaborazione di tutti, ulteriori notizie in merito alle fasi preliminari dei Cnu a squadre 2020».