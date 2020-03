Ancora una vittima per Covid-19. Si tratta di un anziano di Campobasso che era stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, diventato, in questa emergenza, il centro regionale di riferimento per il Coronavirus. L’uomo, padre del medico del 118 operante a Riccia, da diversi giorni si trovava ormai presso il nosocomio del capoluogo. Questa mattina il suo cuore ha cessato di battere.