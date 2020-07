Non porta buone notizie l’odierno bollettino Asrem che monitora la situazione Covid in Molise. Su 127 tamponi processati, purtroppo, ci sono 3 positivi a Campobasso (9 in totale), mentre sono sempre 11 i venezuelani del cluster già noto. In totale gli attualmente positivi in Molise sono 25, un solo ricoverato a Malattie Infettive e apparterrebbe al cluster di stranieri di Pesche, Isernia.