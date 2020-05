Coronavirus, analisi CoVstat, in Molise sale rischio contagi

Unico caso in Italia in controtendenza con dati regionali

«I nuovi casi di positività al Coronavirus registrati negli ultimi giorni in Molise hanno fatto salire l’indice R0 (numero di persone sane potenzialmente contagiate da un individuo infetto) a 1,57. È quanto emerge – come riporta l’Ansa – dall’analisi ‘CoVstat’, l’indicatore di rischio contagio che analizza i dati della Protezione civile usando metodologie statistiche e scientifiche. Dall’analisi emerge che il Molise è l’unica regione in controtendenza rispetto al dato nazionale che conferma una fase decrescente dei contagi».