Coronavirus, altri due casi positivi al test in Molise

Si tratta di una persona di 84 anni e uno studente universitario

Sale a 19 il numero di positivi al Coronavirus in Molise. La conferma è arrivata direttamente dai vertici Asrem (in serata dovrebbe essere prodotta la consueta nota informativa con tutti gli aggiornamenti in merito). Secondo indiscrezioni i due tamponi risultati positivi sono riconducibili ad uno studente universitario fuori sede (sembra studi a Bologna) e una persona 84enne di Riccia, genitore di un ragazzo tornato proprio la settimana scorsa dalla Lombardia dove lavora. Per i due è stato attuato, come prassi vuole, la procedura prevista dall’Asrem che ha anche annunciato aggiornamenti su questi due nuovi casi.