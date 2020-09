Coronavirus, altri contagi a Venafro. L’appello del sindaco Ricci

L’ultimo bollettino Covid diramato dalla Asrem, nonostante contenga notizie di nuove guarigioni e dimissioni di pazienti ricoverati, non è affatto rassicurante.

I contagi da Sars Cov19 continuano ad esserci e, anche se la pandemia ha rallentato il suo corso rispetto all’inizio dell’emergenza, è sempre lecito l’invito alla massima prudenza nel rispetto delle norme anti Covid. Così come ha fatto il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, con un post sulla sua pagina facebook, ha comunicato pubblicamente che:

«Purtroppo anche il papà , la sorella e il cognato dell’esercente del bar sono risultati positivi. Un abbraccio di pronta guarigione a loro. Negativi invece mamma, moglie e bambino, che, comunque, resteranno in isolamento. La Asrem sta conducendo tutte le necessarie indagini epidemiologiche per ricostruire la catena del contagio. Noi stiamo ricevendo diverse telefonate da parte di chi ritiene di essere potuto entrare in contatto con i positivi nel frequentare il bar. Se ci fossero dubbi al riguardo, ciascuno potrà riferirli ai rispettivi medici di famiglia che, se riterranno, provvederanno a interfacciarsi con il dipartimento prevenzione Asrem, dando ogni indicazione anche in ordine alla necessità o meno di sottoporli a tampone. Il momento è delicato, ma lo supereremo tutti insieme. La responsabilità di ognuno di noi nel tenere comportamenti corretti e prudenti è la migliore risposta che ognuno nel piccolo può dare. Pertanto, usiamo mascherine e teniamo la consueta distanza. Sto insistendo ovviamente con Asrem per eseguire quanti più tamponi possibile. Al riguardo ho avuto già ampie rassicurazioni, come, d’altronde, già accaduto con gli insegnanti del Testa. Ovviamente seguiranno aggiornamenti all’occorrenza».