Coronavirus, altri 5 decessi (età media sempre più bassa) e 83 positivi: 6 nuovi ricoveri, un dimesso

Effettuati 566 tamponi. 124 i guariti. 14 casi a Jelsi e Campobasso, 9 a Toro

Coronavirus, il bollettino odierno dell’Asrem registra 5 decessi, nello specifico: una 62enne di San Martino in Pensilis (malattie infettive), un 78enne di Agnone (malattie infettive), una 76enne di Colletorto (terapia intensiva Neuromed), un 52enne di Colle D’Anchise (terapia intensiva Neuromed) e un 57enne di Cercemaggiore (terapia intensiva Gemelli). Una persona è stata invece trasferita da malattie infettive a Villa Maria. 6 i nuovi ricoveri, tutti in malattie infettive: Bojano, Campobasso 2, Casacalenda, Termoli, Toro. 566 i tamponi effettuati, 83 i positivi (14 casi a Campobasso e Jelsi e 9 a Toro); una persone (di Santa Croce di Magliano) dimessa. 124 i guariti. 74 i pazienti al Cardarelli 865 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva), 21 al San Timoteo, 2 al Gemelli e 10 al Neuromed. 3.547 i soggetti in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

14 CAMPOBASSO

2 CAMPODIPIETRA

1 CAMPOLIETO

1 CAMPOMARINO

1 CASACALENDA

1 CERCEMAGGIORE

1 FROSOLONE

1 GILDONE

1 GUARDIALFIERA

1 GUGLIONESI

5ISERNIA

14 JELSI

2 LIMOSANO

4 MONTAQUILA

1 PIETRACATELLA

1 RICCIA

1 RIONERO SANNITICO

1 RIPALIMOSANI

1 SAN GILIANO DI PUGLIA

1 SAN MARTINO IN PENSILIS

1 SAN PIETRO AVELLANA

1 SANTA CROCE DI MAGLIANO

1 SANT AGAPITO

1 SESSANO DEL MOLISE

1 SESTO CAMPANO

6 TERMOLI

2 TRIVENTO

9 TORO

2 TUFARA

4 VENAFRO