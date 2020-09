Coronavirus: altri 5 casi positivi, 4 le persone guarite. Un paziente ricoverato al Cardarelli

Positivi due campobassani, una persona di Ferrazzano, un cittadino di Larino e un pakistano: 481 i tamponi effettuati

Coronavirus, continua a salire il numero delle persone attualmente positive in regione: altri 5 i casi accertati nella giornata odierna. Si tratta di due cittadini di Campobasso (1 a seguito di contatto con un positivo e 1 del cluster noto); una persona di Ferrazzano rientrata dalla Spagna, un cittadino di Larino e un pakistano residente a Sant’Arpino (Ce), risultato positivo in seguito al tampone effettuato presso il Cardarelli di Campobasso (quest’ultimo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive da dove è stato però dimesso un paziente del capoluogo). Quattro le persone guarite: 3 campobassani (appartenenti a cluster Grecia, Gemelli e Campodipietra) e un cittadino di Termoli. Nella giornata odierna sono stati 481 i tamponi effettuati. Venendo ai numeri sono 139 per le persone attualmente positive; 39.893 i temponi sin qui effettuati. Tre le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e una in terapia intensiva. 108 gli asintomatici a domicilio. 219, infine i soggetti in isolamento.