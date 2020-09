Coronavirus: altri 4 positivi e 3 persone guarite

Due sono di Campobasso e due di Larino. Sono stati 320 i tamponi effettuati

Coronavirus: altre 4 le persone positive al tampone. Si tratta di due campobassani (la cui positività è stata accertata in seguito al tampone prescritto dal medico di medicina generale) e di due persone di Larino (appartenenti al noto cluster). Tre le persone guarite, tutte di Campobasso (2 sono legate al cluster dei venezuelani). In totale sono stati 320 i tamponi effettuati. Sale dunque a 138 il numero delle persone attualmente positive. Sono sempre 3 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e una in quello di terapia intensiva. Sale invece a 466 il numero delle persone guarite. In totale, sino ad oggi, sono stati 39.412 i tamponi effettuati. 209, infine, i soggetti che si trovano attualmente in isolamento.