Coronavirus: altri 4 decessi e 5 nuovi ricoveri in ospedale. Effettuati 600 tamponi, 39 i positivi

Sono 56 le persone guarite, 3 quelle dimesse dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna, giovedì 14 gennaio, fa registrare altri 4 decessi. Si tratta di un 60enne di Campobasso (terapia intensiva), una 89enne e una 98enne sempre di Campobasso (entrambe nel reparto di malattie infettive), e una 96enne di San Polo Matese (pure in malattie infettive). Cinque i nuovi ricoveri in ospedale, tutti nel reparto di malattie infettive. I pazienti sono di Cercemaggiore, Campobasso (2), Cantalupo e Macchia Valfortore. Tre i dimessi di San Severo, Petrella Tifernina e Sant’Elia a Pianisi. Sale dunque a 226 il numero delle persone decedute. Al Cardarelli si trovano 63 pazienti: 56 nel reparto di malattie infettive e 7 in quello di terapia Intensiva. Sono 1.130 i pazienti attualmente positivi e 1.848 i soggetti in isolamento. 56 invece le persone guarite.

Questi positivi riscontrati nella giornata odierna (sono stati effettuati 600 tamponi):

Baranello 1

Bonefro 2

Campobasso 1

Casacalenda 3

Castelmauro 4

Colle d’Anchise 1

Frosolone 8

Isernia 3

Larino 2

Macchia Valfortore 1

Montefalcone nel Sannio 1

Montenero di Bisaccia 1

Monteroduni 2

Petacciato 1

Pietrabbondante 2

Sant’Elia a Pianisi 1

Sesto Campano 2

Termoli 2

Venafro 1