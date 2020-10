Coronavirus, altri 21 positivi: salgono a 8 i ricoverati in malattie infettive

Cinque a Isernia e San Martino in Pensilis, 4 a Castelpetroso. 7 i guariti e nessun nuovo positivo in Asrem

Coronavirus: anche oggi il Molise registra un alto numero di positivi, 21 per la precisione. Due sono di Bojano, 5 di Isernia, 2 di Termoli, 5 di San Martino in Pensilis, 4 a Castelpetroso, 2 a Forlì del Sannio e 1 a Pesche. 531 i tamponi effettuati. Da registrare nessun nuovo positivo in Asrem e sette persone guarite (due di Campobasso, 3 di Larino, 1 di Rotello e 1 di Ferrazzano). Venendo a qualche numero dunque salgono a 270 le persone attualmente positive. 8 quelle ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. 568 invece le persone guarite. 26 i deceduti e 426 i soggetti in isolamento. 49.359 i tamponi effettuati sino ad oggi in regione.