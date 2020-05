Coronavirus: altre sei persone positive, il cluster rom sale a 86

Sono stati processati 248 tamponi: 4 i guariti

Coronavirus, sono stati 248 i tamponi processati quest’oggi, in totale si sale dunque a 288. Nel pomeriggio altri 6 sono risultati positivi: si tratta di 3 rom, 1 persona di Campobasso (viale Manzoni cluster noto), 2 di Termoli. 4 i guariti di Campobasso e 1 dimesso a Campobasso. Venendo a qualche numero sono 228 le persone attualmente positive, 9 le persone ricoverate a malattie infettive1 in terapia intensiva, 127 in totale i guariti e 22 le persone decedute. 423 quelle invece in isolamento.