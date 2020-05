Coronavirus: altre 8 persone guarite e 2 tamponi positivi nel pomeriggio

Puntuale come sempre anche questa sera è arrivato il Bollettino Covid della Asrem. Un resoconto che parla di 8 nuovi guariti (13 in totale oggi 15 maggio). Si tratta di 1 a Belmonte del Sannio, 1 a Montenero di Bisaccia, 1 a Bojano, ben 3 ad Agnone, 1 a Scapoli e 1 a Venafro. Si registra anche la positività al tampone da parte di altre due persone appartenenti alla comunità Rom di Campobasso. In totale scende a 223 il numero dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus.