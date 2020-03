Coronavirus, allo studio una nuova ordinanza della Regione per combattere il contagio

CAMPOBASSO. «Con riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020, è allo studio una nuova ordinanza con la quale il presidente della Regione Molise emanerà ulteriori disposizioni per prevenire e contenere il contagio». È quanto si legge in una nota del governatore, Donato Toma, il quale ieri, sabato 7 marzo, ha incontrato a Palazzo Vitale i rappresentanti di alcune Strutture private accreditate molisane insieme con il direttore generale della Salute, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asrem, i direttori sanitari di Villa Maria, Villa Esther e Gea Medica, i quali hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.