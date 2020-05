Coronavirus, al posto degli aiuti artigiano “riceve” due solleciti di pagamento

La paradossale vicenda del titolare di una attività a Montenero di Bisaccia

Negli ultimi due mesi più volte è stato detto a cittadini e imprese “non vi lasceremo soli”. Non è andata proprio così per un artigiano di Montenero di Bisaccia che, in periodo di Coronavirus, oltre al danno è costretto a fare i conti anche con la beffa. Lo Stato, che soprattutto in questo periodo dovrebbe stare vicino a chi da mesi è stato costretto ad abbassare le saracinesche e ad attendere (in tantissimi casi invano) aiuti economici ha infatti inoltrato al titolare di una attività un doppio sollecito di pagamento: uno il 28 febbraio e l’ultimo lo scorso 21 aprile. La vicenda? Il titolare dell’attività nel 2019 ha ricevuto una visita da parte dell’ispettorato del Lavoro. Per il titolare dell’attività è scattata anche la sanzione di 250 euro. L’artigiano, attraverso il proprio commercialista ha inviato una lettera all’Ispettorato del Lavoro. Fatto sta che nel frattempo sono decorsi i canonici 60 giorni per il pagamento e così la multa è raddoppiata, passando a 500 euro. In piena emergenza Covid (il 28 febbraio e poi il 21 aprile) il titolare ha ricevuto altri due inviti a pagare la multa di 500 euro.

«Ho sempre gestito in totale serenità e soprattutto adempiendo ogni obbligo – ha detto l’artigiano – la mia attività. Non sto chiedendo nessuno sconto, sanatoria o altro. Voglio assolutamente pagare quella multa. Però vorrei che lo Stato si rendesse conto che siamo fermi ormai da mesi, senza alcuna entrata, e nche per il futuro ancora non c’è nulla di certo. Sarebbe stato sicuramente meglio se l’ispettorato del Lavoro avesse sospeso, almeno in questo periodo di gravissima crisi economica e con un intero Paese fermo, l’invio dei solleciti di pagamento. Una situazione paradossale che getta ancora di più nello sconforto chi, come me, titolare di una piccola attività, è stato già fortemente penalizzato dalla pandemia legata alla diffusione del Covid-19».