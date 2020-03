Coronavirus, al Cardarelli si monta una tenda davanti al pronto soccorso

Sarà un pre-triage per tutti quei pazienti che si sospetta debbano fare controlli per il virus

Sarà montata non appena diminuirà il vento la tenda della Protezione Civile nel piazzale del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La tenda diventerà una sorta di pre-triage per tutti quei pazienti che si sospetta debbano fare dei controlli per il Coronavirus. Una misura che si è resa necessaria alla luce degli ultimi due casi confermati di virus nella nostra regione.