Coronavirus, a San Massimo tante le iniziative messe in campo dal Comune

SAN MASSIMO. Anche il comune di San Massimo sta facendo la propria parte per dare un supporto alla cittadinanza in questa difficile fase emergenziale. Diverse sono le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale del centro matesino, guidata dal sindaco Alfonso Leggieri. Al Comune di San Massimo sono stati assegnati 7.017,72 euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare ma l’amministrazione comunale, al fine di ampliare il più possibile la platea del potenziali cittadini beneficiari, ha ritenuto opportuno incrementare lo stanziamento governativo con ulteriori 7 mila euro, attraverso fondi comunali. Di conseguenza l’importo complessivo da elargire a favore della cittadinanza ammonta e 14.017,72 euro. Ma diverse sono le iniziative promosse. Per la gioia di piccini e bambini, fino a 14 anni, il comune distribuirà l’uovo di Pasqua. «Da giovedì, i nostri incaricati procederanno alla consegna di uova pasquali e di campane di cioccolato presso le abitazioni». Il comune, inoltre, ha provveduto alla sanificazione del territorio e alla distribuzione di mascherine, ha attivato un servizio di ritiro e consegna di farmaci e presidi per diabetici e, infine, un laboratorio virtuale per i più piccoli.

Gianluca Caiazzo