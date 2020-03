ISERNIA. Per prudenza, sono stati posti in quarantena i tre medici della Guardia Medica di Isernia che domenica hanno avuto contatti con la dottoressa di turno, risultata poi positiva al Coronavirus, attualmente a Roma. I tre medici appena possibile saranno sottoposti al tampone, intanto sempre a scopo cautelare, il cinema Lumiere di Isernia ha chiuso in attesa che la situazione migliori.