Coronavirus: a futura memoria

FRANCO MANCINI

Per Benedetto Croce “l’uomo dimentica. E non per opera del tempo, ma nostra, che vogliamo dimenticare e dimentichiamo”.

Stavolta, non si potrà. Non si dovrà.

Perché questi drammatici giorni ci stanno insegnando storie, sentimenti, abissi, riscatti, gesti di solidarietà intergenerazionale, che non ammettono più la “memoria corta”.

Dovremo ricordarci che quella categoria di dottori, infermieri, operatori del 118, medici di famiglia, rappresentanti delle forze dell’ordine, che, giustamente, eleggiamo a nuovi eroi (bello e toccante, tra gli altri, l’omaggio reso dal Questore Conticchio ed i suoi uomini agli operatori del Cardarelli), è la stessa che, per anni, negli ospedali o nelle piazze, su tutto il territorio nazionale, abbiamo offeso e contestato, voltandoci dall’altra parte quando subiva minacce o violenze o quando lanciava inascoltati appelli alle istituzioni sulla carenza di mezzi ed organici.

Dovremo tornare con la mente a quando si infangava la sanità pubblica, pensando che il suo limite fosse nell’aggettivo, piuttosto che nella ottusa (criminale) politica dei tagli alle dotazioni ed alla ricerca.

Avere da conto che il welfare italiano è un patrimonio genetico e costituzionale che – esso sì – dovrebbe costituire un modello per tutto il mondo.

Che è giunto il tramonto del mito del mercato, della globalizzazione, delle contrapposizioni manichee, e riscoprire il valore della laicità del dubbio.

Perchè un giorno, ahimè, viene un virus che spazza via le tue certezze, le tue abitudini, le ipertrofie del tuo ego, e fa capire quanto tu dipenda dagli altri.

Non potremo e non dovremo scordarci di quegli 8000 volontari che, in 24 ore, hanno deciso di andare al fronte, al richiamo della loro Patria, Valore che oggi riecheggia dai balconi e che, ieri, appariva in disuso.

Quei giovani che hanno scelto la trincea, o quelli (anche molisani, come la Colavita) che ci inorgogliscono per le scoperte scientifiche, sono gli stessi che abbiamo liquidato come “bamboccioni”.

Ci rimarrà, per sempre, il vuoto lacerante degli abbracci “sospesi” ai nostri nipotini, ai nostri cari. L’improvvisa sottrazione delle relazioni umane e sociali: una violenza morale che non avremmo mai pensato di poter subire, ma che ci fa apprezzare quanto sia straordinaria la forza dell’ordinario.

No, non si potrà dimenticare quel rosario di Carri dell’Esercito a Bergamo; che il dolore e le paure, i lutti e le gioie della guarigione hanno gli stessi volti in Lombardia come in Campania, in Veneto come in Puglia.

Non si dovranno dimenticare tutte le vittime di questa tragedia, finanche private del conforto del pianto dei familiari, dell’ultimo saluto della loro comunità.

Molti di loro, forse, non avevano potuto dare l’ultimo bacio al padre od al nonno caduto in guerra. Ora non hanno potuto ricevere quello dei figli o del coniuge.

A loro, cui si è dovuta negare la pietas dei funerali, agli operatori sanitari che hanno dato la vita per gli altri, sarà sicuramente dedicata una giornata della memoria, per stringere quella “comunione di amorosi sensi” nella quale il Foscolo dei Sepolcri vedeva l’immortalità dell’uomo attraverso il ricordo dei suoi simili.