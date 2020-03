Gravina: «Restate a casa, non costringeteci a misure più restrittive»

Coronavirus, a Campobasso 3 nuovi casi. A riferirlo nel suo consueto messaggio serale il sindaco Gravina. «Due in isolamento domiciliare e una a malattia infettive. È il periodo più delicato che potrebbe far salire il numero di persone contagiate. Vi prego ancora una volta di essere attenti e rispettare le restrizioni necessarie. Non costringeteci a misure più restrittive».