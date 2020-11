Coronavirus: 8 decessi, altri 99 positivi e 2 nuovi ricoveri in ospedale. 224 le persone guarite

Effettuati 862 tamponi. Sale a 80 il numero delle persone decedute. 2102 gli attualmente positivi

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna, martedì 17 novembre novembre, fa registrare altri 8 decessi. Si tratta di: una persona di Colletorto (era in terapia intensiva), una di Bojano, un isernino (era in malattie infettive), una persona di Cantalupo (malattie infettive), una di Larino (terapia intensiva), 2 di Termoli (malattie infettive) e un’anziana della casa di riposo di Oratino il cui decesso risale comunque all’11 novembre. 862 i tamponi effettuati e 2218 le persone in isolamento. 65 i ricoverati in ospedale. Sono 2 gli ulteriori ricoveri al Cardarelli: si tratta di un paziente di Larino e uno di Termoli (malattie infettive. 224 invece le persone guarite. Questo l’elenco dei 99 positivi:

Acquaviva d’Isernia 1

Baranello 1

Bojano 28

Campobasso 14

Campomarino 1

Casalciprano 1

Castellino del Biferno 1

Cercemaggiore 2

Colletorto 1

Guglionesi 1

Isernia 6

Larino 1

Macchiagodena 1

Mirabello 1

Montaquila 1

Montemitro 1

Pescolanciano 1

Petrella 2

Pietrabbondante 8

Pietracatella 5

Rotello 1

San Martino 1

San Massimo 1

Santa Maria del Molise 1

Sant’Agapito 8

Sesto Campano 2

Termoli 1

Venafro 2

Vinchiaturo 1