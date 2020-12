Coronavirus: 73 nuovi positivi e 54 guariti. Non si registra nessun decesso, 4 i dimessi

Coronavirus: dopo 15 giorni in Molise non si registra nessun decesso. L’ultimo bollettino senza vittime infatti è dello scorso 2 dicembre. Nella giornata odierna sono stati effettuati 841 tamponi. 73 i positivi. Da registrare però anche 54 guariti. Un paziente di San Martino in Pensilis è stato trasferito da terapia intensiva nel reparto di malattie infettive. Due i ricoveri (pazienti di Petacciato e Campobasso). Quattro invece i dimessi: (Portocannone, Campobasso, Campomarino e Sant’Agapito). Venendo a qualche dato sono dunque 2799 i pazienti attualmente positivi. 66 invece le persone al Cardarelli, 57 nel reparto di malattie infettive e 9 in quello di Terapia intensiva. Fermi a 172 i deceduti. 2989 i soggetti in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna (ELENCO IN AGGIORNAMENTO):

Agnone (1)

Bojano (4)

Campobasso (13)

Campodipietra (1)

Carovilli (1)

Ferrazzano (1)

Fossalto (1)

Longano (2)

Macchiagodena (1)

Mafalda (1)

Montagano (1)

Oratino (1)

Pietrabbondante (5)

Rotello (1)

San Giuliano del Sannio (1)

San Giuliano di Puglia (2)

San Martino in Pensilis (3)

Santa Croce di Magliano (2)

Scapoli (3)

Sessano del Molise (6)

Sesto Campano (1)

Tavenna (2)

Termoli (11)

Toro (1)

Trivento (3)

Venafro (4)