Coronavirus, 4 nuovi casi: tre a Campobasso e uno a Campomarino

I dati Asrem: dimessi due pazienti da malattie infettive

Coronavirus, tre nuovi casi a Campobasso e uno a Campomarino. La conferma arriva direttamente dall’azienda sanitaria del Molise. Nel frattempo sono stati dimessi altri due pazienti da malattie infettive. In serata, come prassi vuole, ci sarà in ogni caso il bollettino ufficiale da parte della regione con i dati legati alla giornata odierna. L’invito per i cittadini molisani è sempre lo stesso: bisogna uscire di casa solo per motivi strettamente necessari. Soprattutto in queste settimane è fondamentale la massima collaborazione da parte dell’intera cittadinanza. Questo per permettere anche a chi, in questo periodo così particolare è costretto a lavorare, di poter operare con maggiore tranquillità.