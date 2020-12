Coronavirus: 4 decessi e 68 nuovi positivi. 16 le persone guarite, 2 i ricoveri in ospedale

Due delle 4 persone decedute, conteggiate nel bollettino odierno, sono morte a novembre. Effettuati 842 tamponi

Coronavirus: il bollettino odierno fa registrare altri 68 positivi. 842 i tamponi effettuati. Quattro invece i decessi (2 sono riferiti a novembre ma sono stati comunicati nel bollettino odierno dell’Asrem perché, come specifica l’Asrem “si tratta di decessi non avvenuti presso la struttura Asrem e per i quali solo oggi abbiamo ricevuto la relativa documentazione”): una 80enne di Fornelli, deceduta il 9 novembre 2020, una 90enne di Vinchiaturo, deceduta il 25 novembre, un 85enne di Sant’Angelo Limosano e un 67enne di Pescolanciano (entrambi erano nel reparto di malattie infettive) . 2 i nuovi ricoveri, entrambi nel reparto di malattie infettive (i pazienti sono di Larino e Termoli). 16 invece le persone guarite. I casi attualmente positivi sono 2780. 68 i ricoverati al Cardarelli, 172 i deceduti e 2985 le persone in isolamento.

Questo l’elenco dei positivi accertati nella giornata odierna:

Belmonte (1)

Bojano (1)

Campobasso (6)

Campomarino (3)

Colletorto (1)

Castellino (2)

Fossalto (2)

Gildone (1)

Isernia (3)

Matrice (1)

Montagano (1)

Oratino (1)

Pesche (1)

Petacciato (7)

Portocannone (1)

Pozzilli (1)

San Giuliano di Puglia (7)

San Martino in Pensilis (3)

Santa Croce di Magliano (3)

Sessano del Molise (2)

Tavenna (1)

Termoli (14)

Trivento (1)

Venafro (2)