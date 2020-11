Coronavirus: 4 decessi, 7 ricoverati e 108 nuovi positivi

Sono 78 le persone ricoverate al Cardarelli. 910 i tamponi effettuati

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna fa registrare altri 4 decessi. Si tratta di una 84enne di Baranello (casa di riposo di Busso), un 66enne di Pozzilli (malattie infettive), di un 64enne di Civitanova del Sannio (malattie infettive) e di una 58enne di Bojano (terapia intensiva). 7 invece i nuovi ricoveri, tutti in malattie infettive (i pazienti sono di Termoli (2), Campobasso (1), Lucito (1), Pozzilli (1), Larino (1). 2 invece i dimessi (Campomarino e Isernia). 910 i tamponi effettuati. Invariato il numero dei guariti, fermo a 1479. 3033 invece i soggetti attualmente in isolamento. 78 i ricoverati (69 malattie infettive, 9 in terapia intensiva).

Questo l’elenco dei positivi:

Busso (1)

Campobasso (9)

Carovilli (2)

Carpinone (1)

Castelpetroso (2)

Cercemaggiore (10)

Civitanova del Sannio (4)

Colletorto (1)

Colli al Volturno (1)

Ferrazzano (1)

Fornelli (1)

Frosolone (2)

Gambatesa (1)

Guglionesi (7)

Isernia (1)

Larino (8)

Longano (1)

Montagano (1)

Montaquila (2)

Montemitro (1)

Montenero Di Bisaccia (5)

Oratino (1)

Pesche (3)

Pescolanciano (1)

Pozzilli (2)

San Martino in Pensilis (8)

Santa Croce di Magliano (2)

Sant’Agapito (1)

Sepino (1)

Termoli (14)

Trivento (6)

Vastogirardi (1)

Venafro (3)

Vinchiaturo (2)