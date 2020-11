Coronavirus: 4 decessi, 11 nuovi ricoveri e altri 78 positivi

667 i tamponi effettuati. 62 le persone al Cardarelli di Campobasso

Diffusione del Coronavirus in regione: i numeri continuano a salire. Sono attualmente 62 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso: 55 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. I pazienti positivi sono attualmente 1848.

667 invece i tamponi effettuati nella giornata odierna: i positivi sono 78. Il numero dei decessi sale a 61. Non si registrano, oggi mercoledì 11 novembre 2020, dimessi e guariti.

Le 4 persone decedute sono di Cantalupo del Sannio (un uomo di 50 anni- era in terapia intensiva), Guglionesi (un uomo di 80 anni – era nel reparto di malattie infettive), Portocannone (una donna di 91 anni – era nel reparto di malattie infettive) e Campobasso (una donna di 86 anni che si trovava ricoverata nel reparto di malattie infettive). Gli ulteriori 11 ricoverati in ospedale sono di: Castel San Vincenzo, Campomarino, Isernia, Termoli (2), Fornelli, Miranda, Cerro al Volturno, Poggio Sannita, Limena (PD) e Cercemaggiore.

I 78 casi positivi sono invece:

Agnone 1

Bojano 1

Campobasso 7

Cantalupo 3

Carovilli 2

Casacalenda 2

Casalciprano 1

Castelpetroso 3

Cercemaggiore 2

Cerro al Volturno 1

Colletorto 1

Conca Casale 1

Ferrazzano 1

Gambatesa 1

Guglionesi 3

Isernia 1

Larino 5

Limena (PD) 1

Mirabello Sannitico 1

Montorio nei Frentani 2

Palata 2

Petacciato 2

Poggio Sannita 1

Portocannone 3

Riccia 1

Rionero Sannitico 1

Rotello 3

San Giuliano di Puglia 1

San Pietro Avellana 1

Santa Croce di Magliano 1

Spinete 3

Termoli 13

Vastogirardi 2