Coronavirus: 300 guariti e 107 nuovi positivi (altri 24 a Sant’Elia), deceduto un 71enne di Mafalda

Effettuati 902 tamponi. Cinque persone dimesse e un nuovo ricovero nel reparto di malattie infettive. Un paziente di Fossalto trasferito in terapia intensiva

Coronavirus, il bollettino odierno fa registrare 102 nuovi casi di positività. Sono invece 300 le persone guarite. Un solo decesso, si tratta di un 71enne di Mafalda che si trovava ricoverato nella Rsa di Venafro. Un paziente di Fossalto è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Da Sant’Elia a Pianisi invece arriva un nuovo ricovero nel reparto di malattie infettive. Cinque invece le persone dimesse dal reparto di malattie infettive (Campobasso, Isernia, Sesto Campano, Montemitro e Oratino). Venendo ai dati sono dunque 1804 le persone attualmente positive. 57 i ricoveri in ospedale (46 nel reparto di malattie infettive e 11 in terapia intensiva). 192 i pazienti deceduti e 2396 i soggetti attualmente in isolamento. 148 invece i tamponi antigenici effettuati (4 sono risultati positivi).

Questi i casi di positività riscontrati nella giornata odierna (sono stati effettuati 902 tamponi):

Campobasso 9

Campolieto 1

Campomarino 1

Carovilli 5

Civitacampomarano 3

Guglionesi 2

Isernia 7

Larino 2

Mafalda 2

Miranda 1

Montenero di Bisaccia 3

Monteroduni 3

Pescolanciano 2

Pescopennataro 1

Petacciato 4

Pietrabbondante 7

Pietracatella 3

Pozzilli 1

Rotello 1

San Martino in pensilis 1

Sant’Elia a Pianisi 24

Sessano del Molise 5

Sesto Campano 1

Termoli 15

Trivento 1

Venafro 1