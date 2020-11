Coronavirus: 3 persone decedute, 6 nuovi ricoveri al Cardarelli e 77 positivi

Una persona trasferita da malattie infettive in terapia intensiva. 784 i tamponi effettuati, 3 i dimessi e 1 guarito

Coronavirus: in Molise si registrano altri tre decessi. Sale dunque a 45 il numero delle vittime in regione dall’inizio della pandemia. Si tratta di un 89enne (casa di riposo di Vinchiaturo), una 84enne di Serracapriola e una 84enne di Monteroduni. Sono invece 77 i casi positivi registrati giovedì 5 novembre 2020. 784 i tamponi effettuati dall’Asrem. 6 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive (1 di Castropignano, 2 di Isernia, 1 di Campomarino, 1 di Mafalda e 1 di San Giorgio a Cremano) e 3 i dimessi (Pagani, Riccia e Isernia). Un solo guarito (di Isernia). Una persona di Campobasso invece è stata trasferita da malattie infettive in terapia intensiva. Dunque salgono a 1426 i casi di attualmente positivi in regione. 63.905 i tamponi sino ad ora effettuati. 35 le persone ricoverate: 27 nel reparto di malattie infettive e 8 quelle in terapia intensiva. Da registrare che sono 1368 i pazienti asintomatici a domicilio. Sale a 728 il numero dei guariti. 45 i decessi in regione. 1487 i soggetti in isolamento.

Questo l’elenco dei positivi riscontrato nella giornata odierna

Baranello 1

Bojano 4

Busso 2

Campobasso 14

Castropignano 1

Colletorto 11

Guglionesi 1

Isernia 6

Larino 1

Montaquila 11

Petacciato 2

Portocannone 1

Roccamandolfi 1

Roccavivara 1

San Giovanni in galdo 1

San Giuliano di Puglia 1

Termoli 15

Venafro 1

San Giorgio a Cremano 1