Coronavirus: 3 decessi, altri 18 ricoveri in ospedale e 63 nuovi positivi

753 i tamponi effettuati. 89 pazienti al Cardarelli, 17 al Gemelli e 17 a Termoli. 4 i dimessi, 76 i guariti

Coronavirus, altra giornata con numeri sempre più preoccupanti. Il bollettino di mercoledì 24 febbraio registra infatti altri 3 decessi: una donna di 83 anni di Larino (area grigia pronto soccorso di Termoli), un uomo di 72 anni di Campobasso (malattie infettive), un 71enne Termoli (proprio domicilio). Sono ben 18 i nuovi ricoveri: 6 nell’area grigia di Termoli (pazienti di Giuuglionesi, Modena, Rotello, Santa Croce di Magliano e 2 di Termoli); 2 al Gemelli (Isernia e Venafro) e 10 al Cardarelli. Di questi 9 in malattie infettive (Agnone, Busso, Campobasso 2, Guglionesi, Palata, San Martino, Termoli). Un paziente, sempre di Guglionesi, è stato invece ricoverato in terapia intensiva. 4 le persone dimesse (Campobasso, campomarino, Rivalta di Torino e Santa Croce di Magliano). Nella giornata odierna sono stati effettuati 753 tamponi. i morti sono in totale 346. In ospedale attualmente si trovano 89 persone: 15 in terapia intensiva e 74 nel reparto di malattie infettive. 17 al Gemelli e 17 al San Timoteo I casi attualmente positivi sono 1.719. 2.256 invece i soggetti in isolamento. 76 le persone guarite.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

1 ACQUAVIVA D’ISERNIA

1 AGNONE

1 BOJANO

3 BUSSO

13 CAMPOBASSO

1 CAMPODIPIETRA

1 GUGLIONESI

1 ISERNIA

1 LIMOSANO

1 LUCITO

4 MONTAGANO

1 MONTELONGO

1 MONTENERO DI BISACCIA

2 PETACCIATO

2 PIETRACATELLA

1 ROTELLO

1 SAN FELICE DEL MOLISE

1 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

4 SAN MARTINO IN PENSILIS

7 SANTA CROCE DI MAGLIANO

11 TERMOLI

1 TORELLA DEL SANNIO

1 URURI

2 VENAFRO