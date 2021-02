Coronavirus: 3 decessi, 6 nuovi ricoveri e altri 134 positivi (29 ad Agnone)

3 i pazienti trasferiti a Roma, Caserta e Neuromed. 1023 i tamponi effettuati. 2 le persone dimesse. 73 i guariti

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna fa registrare altri tre decessi. Si tratta di una 93enne di Campobasso, una 86enne di Isernia e un 72enne di Casacalenda. Tre le persone trasferite in terapia intensiva: per due è stata attivata la Cross e il conseguente trasporto a Roma e Caserta. Un terzo paziente è invece stato trasferito alla Neuromed di Pozzilli. 6 i ricoverati della giornata odierna: due nell’area grigia del San Timoteo (Termoli e San Martino), uno al Gemelli (Montemitro), uno in terapia intensiva del Neuromed (Guglionesi) e uno a Campobasso nel reparto di malattie infettive. 2 i dimessi (entrambi dal Gemelli) di San Martino e Termoli. 73 i guariti. Il numero dei decessi sale a 349. Gli attualmente positivi sono invece 1773. 2547 i soggetti in isolamento.

Questi i positivi nella giornata odierna:

2 ACQUAVIVA ISERNIA

29 AGNONE

6 BELMONTE DEL SANNIO

1 BOJANO

1 BONEFRO

11 CAMPOBASSO

6 CANTALUPO NEL SANNIO

2 CAPRACOTTA

1 CERCEMAGGIORE

1 COLLE D’ANCHISE

2 FORNELLI

1 FOSSALTO

13 ISERNIA

1 LARINO

1 MACCHIAGODENA

1 MONTAQUILA

1 MONTECILFONE

1 MONTELONGO

5 MONTENERO DI BISACCIA

12 PALATA

1 PESCOPENNATARO

2 RIONERO SANNITICO

2 RIPALIMOSANI

3 SAN MARTINO IN PENSILIS

1 SAN PIETRO AVELLANA

1 SANTA CROCE DI MAGLIANO

2 SANTA MARIA DEL MOLISE

3 SPINETE

11 TERMOLI

3 TRIVENTO

4 TUFARA

3 URURI