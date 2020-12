Coronavirus: 3 decessi, 43 positivi e 272 guariti. Nessun ricoverato

Effettuati 663 tamponi, sale a 144 il numero dei pazienti deceduti

Coronavirus: il bollettino odierno fa registrare altri 43 positivi. Sale dunque a 2588 il numero delle persone attualmente positive. Tre invece i decessi: si tratta di una 88enne di Vernasca che si trovava nella casa di riposo di Sessano del Molise, di una 65enne di Montefalcone del Sannio che invece era ricoverata in malattie infettive e una 77enne di Montorio nei Frentani, ricoverata nel reparto di malattie infettive. Un paziente invece è stato trasferito da terapia intensiva a malattie infettive. Un paziente invece è stato dimesso (Campomarino). Venendo ai numeri sale dunque a 144 il numero dei pazienti deceduti. 58 invece le persone ricoverate al Cardarelli (50 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva). 3053 invece i soggeti in isolamento.

Questo l’elenco dei 43 positivi:

1 AGNONE

6 CAMPOBASSO

6 CAMPOMARINO

1 FROSOLONE

1 GAMBATESA

1 GILDONE

1 GUARDIALFIERA

1 ISERNIA

2 LARINO

1 MONTENERO DI BISACCIA

1 PETRELLA TIFERNINA

1 RIPABOTTONI

1 SAN BIASE

1 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

3 SAN MARTINO IN PENSILIS

1 SAN SEVERO

1 SANTA CROCE DI MAGLIANO

1 SERRACAPRIOLA

1 SESSANO DEL MOLISE

1 TAVENNA

9 TERMOLI

1 VASTOGIRARDI