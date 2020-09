Coronavirus, 3 contagiati e 3 guariti: record di tamponi (499)

Si tratta di una donna rientrata dalla Romania a Campobasso, un uomo rientrato dalla Francia a Larino e una persona di Campomarino

Coronavirus: nella giornata odierna sono stati processati 499 tamponi. Tre le persone risultate positive. Si tratta di una donna rientrata dalla Romania a Campobasso, di un uomo rientrato dalla Francia a Larino e di una persona di Campomarino, ospite della comunità alloggio di Portocannone. Da registrare 3 persone guarite, tutte di Campobasso, legate al cluster Grecia. In totale sono 102 i casi attualmente positivi. 3 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e 1 in terapia intensiva. 456 i pazienti guariti e 23 quelli deceduti. 141 i soggetti in isolamento. 37.522 i tamponi effettuati sino ad ora.