Coronavirus, 253 tamponi processati: positivo un altro venezuelano

Salgono a 14 le persone positive legate al nuovo cluster: 56 i soggetti in isolamento e 110 quelli in sorveglianza

Coronavirus, salgono a 14 le persone positive legate al nuovo cluster: nella giornata odierna infatti sono stati processati 253 tamponi (quelli effettuati sui minori sono terminati) e un’altra persona, sempre venezuelana, è risultata positiva. In totale sono 18 i casi di persone attualmente positive (tutte asintomatiche a domicilio). Venendo a qualche numero sono 25.438 i tamponi effettuati. Restano vuote le caselle per quel che riguarda i reparti di malattie infettive e terapia intensiva. Fermi a 419 i guariti totali e a 23 il numero delle persone decedute. 56 i soggetti invece attualmente in isolamento e 110 quelli in sorveglianza.