Coronavirus, 243 tamponi effettuati: un positivo. Sono 6 le persone guarite

Tampone positivo per un cittadino di Bojano. Resta vuota la terapia intensiva

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna presenta un solo caso positivo. Si tratta di un cittadino di Bojano. Da registrare, invece, 6 guariti: 4 sono di Campobasso, uno di Macchiagodena (Is) e uno di Bojano (Cb). I tamponi effettuati sono stati 243. Venendo ai numeri dunque le persone attualmente positive sono 140. Quattro i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Vuota la terapia intensiva. 112 gli sintomatici a domicilio, 18 quelli in casa di riposo e 6 gli asintomatici dimessi da malattie infettive. I pazienti guariti salgono dunque a 492; 24 i decessi e 250 i soggetti che si trovano attualmente in isolamento.