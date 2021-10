Coronavirus, 21 nuovi contagi e un paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive: 5 i guariti

La maggior parte sono della casa di riposo “Pistilli”. Effettuati 364 tamponi. 2.258 i soggetti posti in isolamento

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 364 tamponi) registra 21 nuovi positivi in Molise (Campobasso 11, Campodipietra 1, Campolieto 1, Frosolone 1, Jelsi 1, Larino 1, Palata 1, San Giovanni in Galdo 1, Termoli 1 e Tufara 2). La maggior parte dei contagi nel capoluogo di regione sono riferiti al cluster nella casa di riposo “Pistilli” (QUI il link dell’articolo). Al Cardarelli ci sono 5 pazienti: 4 nel reparto di malattie infettive (3 della provincia di Campobasso e un altro della provincia di Isernia) e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia). Sono 90 i casi attualmente positivi in Molise (48 nella provincia di Campobasso, 42 nella provincia di Isernia). Fermo a 498 il numero delle vittime mentre sono 2.258 i soggetti attualmente in isolamento. Cinque le persone guarite.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Campobasso 11

Campodipietra 1

Campolieto 1

Frosolone 1

Jelsi 1

Larino 1

Palata 1

San Giovanni in Galdo 1

Termoli 1

Tufara 2